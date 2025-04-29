В Перми прошел сильнейший за последние 15 лет снегопад

Такого количества снега, выпавшего за один день, в Перми не было пятнадцать лет, сообщают синоптики. Но больше всего в Прикамье завалило города Губаху, Лысьву и Верещагино. Здесь выпало от 19 до 22 миллиметров снега (в Перми — 18 миллиметров).