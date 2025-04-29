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В Перми прошел сильнейший за последние 15 лет снегопад

Такого количества снега, выпавшего за один день, в Перми не было пятнадцать лет, сообщают синоптики. Но больше всего в Прикамье завалило города Губаху, Лысьву и Верещагино. Здесь выпало от 19 до 22 миллиметров снега (в Перми — 18 миллиметров).

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на все усилия дорожных служб, улицы краевого центра остаются в большинстве своем покрыты снежной массой. Тротуары слегка почищены только на главных улицах Перми. Но власти не сдаются: в городе прямо сейчас сражаются с сугробами и заносами 170 рабочих и 124 единицы техники.

Как и вчера, общественный транспорт продирается с трудом. Автобусы сокращают маршруты или идут в объезд наиболее непроходимых мест.

Вчера вечером город стоял в пробках, на улицах были замечены курьеры на лыжах и даже на снегоходах. На Южной дамбе, где из-за скользкого асфальта машины не могли подняться в гору, владельцы оставили их там до утра.

Снегопад в Перми шел сутки, все это время был закрыт и только недавно открылся аэропорт Большое Савино, самолеты шли на посадку в соседнем Екатеринбурге.

Но с утра настала более-менее ясная погода и снег начал таять. Непогода сейчас передвинулась на восток, перевалив Уральские горы. В Свердловской области с ночи идут мощные снегопады в сопровождении сильного ветра.