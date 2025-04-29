Почти 45 тыс. жителей Свердловской области остались без света из-за снега

Автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин вечером 28 апреля сообщил, что в зоне осадков днем 29 апреля сохранится отрицательная температура, при этом за фронтом будет усиливаться гребень антициклона, из-за чего во второй половине дня повысится температура воздуха и начнутся прояснения.