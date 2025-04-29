Почти 45 тыс. жителей Свердловской области остались без света из-за снега

«В 04:30 (мск) 29.04.2025 поступила информация о нарушении электроснабжения в двух муниципальных образованиях, девяти населенных пунктах», — говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным спасателей, без света остались 1145 многоквартирных, 4486 частных жилых домов. Там живут почти 45 тыс. человек.
В МЧС добавили, что на место аварии направлены две аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Урал».
Позже стало известно о падении дерева на опору ЛЭП, из-за чего было отключено электричество в девяти населенных пунктах области. Для устранения сбоя на месте работают четыре аварийные бригады, отметили в ведомстве.
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область 29 апреля. Накануне в областном МЧС предупреждали, что порывы ветра могут достигать 25 м/с.
Автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин вечером 28 апреля сообщил, что в зоне осадков днем 29 апреля сохранится отрицательная температура, при этом за фронтом будет усиливаться гребень антициклона, из-за чего во второй половине дня повысится температура воздуха и начнутся прояснения.