В Европейской России и на Урале усилятся ветер и осадки

Мощный снегопад, обрушившийся на Пермь в понедельник, 28 апреля, спровоцировал настоящий хаос на дорогах. Гололедица и аварии привели к образованию десятибалльных пробок, что затруднило движение по всему городу. По прогнозам, к утру столица Прикамья покрылась 15-сантиметровым слоем снега, что стало бы настоящим сюрпризом даже для зимнего периода.



Подобные снегопады в Перми не происходили уже много лет. Однако снежная стихия затронула не только Пермский край. В Самарской области сильная метель значительно ухудшила видимость на дорогах, а в Татарстане деревья под тяжестью мокрого снега обрушивались или ломались. В Ижевске к утру понедельника снова образовался снежный покров толщиной три сантиметра.