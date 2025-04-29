В Европейской России и на Урале усилятся ветер и осадки

Мощный снегопад, обрушившийся на Пермь в понедельник, 28 апреля, спровоцировал настоящий хаос на дорогах. Гололедица и аварии привели к образованию десятибалльных пробок, что затруднило движение по всему городу. По прогнозам, к утру столица Прикамья покрылась 15-сантиметровым слоем снега, что стало бы настоящим сюрпризом даже для зимнего периода.
Подобные снегопады в Перми не происходили уже много лет. Однако снежная стихия затронула не только Пермский край. В Самарской области сильная метель значительно ухудшила видимость на дорогах, а в Татарстане деревья под тяжестью мокрого снега обрушивались или ломались. В Ижевске к утру понедельника снова образовался снежный покров толщиной три сантиметра.
В это же время на юго-западе Омской области сильные шквалы ветра срывали крыши с домов. К вечеру непогода достигла Омска, где разразилась первая весенняя гроза в этом году.
Сегодня, 29 апреля, атмосферный фронт, который спровоцировал возвращение зимы в Прикамье, двигается в сторону Западной Сибири. Однако в районе Уральских гор облачные массы потеряют значительную часть влаги, поэтому осадков будет значительно меньше.
На западе и северо-западе Русской равнины, напротив, ожидаются сильные дожди, вызванные атлантическим циклоном. В регионах севернее линии Петрозаводск — Сыктывкар дожди перейдут в снег. Одновременно с этим в зоне циклона и арктического фронта усилится ветер.
Самый сильный шторм с порывами ветра до 20−25 метров в секунду охватит Зауралье. А на западе и северо-западе Русской равнины порывы не превысят 15−20 метров в секунду.
Вместе с циклоном в Европейскую Россию начнет поступать более теплый воздух. Пик потепления ожидается к выходным, 3 и 4 мая. Температура на севере Русской равнины поднимется до +4… +9 °С, в средней полосе и на Северо-Западе — до +12… +17 °С, а на юге столбики термометров могут подняться до +17… +22 °С.
Урал же не почувствует полноценного воздействия теплого атлантического воздуха. В Екатеринбурге сегодня дождь, переходящий в снег, с температурой +5 °С. Вследствие арктического вторжения ветер в городе усилится до опасных 23 метров в секунду. В последующие дни он немного ослабнет, а температура повысится до +8… +11 °С, но все равно останется на несколько градусов ниже климатической нормы.
В Центральной России к концу недели погодные условия вернутся в привычные рамки. В Москве до 1 мая дождевые облака не позволят температуре превысить +10… +11 °С. Но в пятницу и субботу, когда облачность частично рассеется, столбики термометров поднимутся до +13… +16 °С, и солнечные дни принесут немного весеннего тепла.