Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Колумбии за десять минут затопило город: видео

Сильный ливень обрушился на поселок Сан-Антонио-де-Прадо. Всего за десять минут выпало 20 сантиметров осадков.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +17° 6 м/с 59% 765 мм рт. ст. +14°

Кадры катаклизма публикует Telegram-канал «Свежести». На одном из видео видно, как из огромного облака идет ливень, который всего за десять минут привел к сильному наводнению.

Из-за проливных дождей река Дона Мария вышла из берегов и затопила несколько улиц. Это потребовало проведения срочных спасательных работ.

Расчистка последствий ливня продолжается вторые сутки. Согласно прогнозам погоды, ситуация может ухудшиться, так как в Сан-Антонио-де-Прадо дожди не прекратятся в течение десяти дней. Местами даже возможны грозы и усиление ветра.

Ранее в США затопили ресторан, чтобы спасти от наводнения.