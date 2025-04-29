В Колумбии за десять минут затопило город: видео

Кадры катаклизма публикует Telegram-канал «Свежести». На одном из видео видно, как из огромного облака идет ливень, который всего за десять минут привел к сильному наводнению.
Из-за проливных дождей река Дона Мария вышла из берегов и затопила несколько улиц. Это потребовало проведения срочных спасательных работ.
Расчистка последствий ливня продолжается вторые сутки. Согласно прогнозам погоды, ситуация может ухудшиться, так как в Сан-Антонио-де-Прадо дожди не прекратятся в течение десяти дней. Местами даже возможны грозы и усиление ветра.
Ранее в США затопили ресторан, чтобы спасти от наводнения.