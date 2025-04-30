В Великобритании зафиксировали самый жаркий день в году

По сведениям метеорологического бюро, температура воздуха во вторник, 29 апреля, составила +24,9 °С. Об этом пишет The Guardian. Аномальная жара наблюдалась в Росс-он-Уай в Херефордшире. При этом предыдущий самый жаркий день в году — +24,5 °C — зафиксировали в понедельник, 30 апреля, в Сент-Джеймсском парке Лондона.
Также метеорологи сообщили, что сегодня, 30 апреля, на юге Англии температура воздуха может подняться до +27−28 °С. Специалисты связывают такие климатические условия с глобальным потеплением. По мнению экспертов, в целом апрель может стать самым теплым месяцем в Великобритании за всю историю метеонаблюдений.
В четверг, 1 мая, температура достигнет пика. Скорее всего, столбики термометров поднимутся до +28−29 °С в центральных и южных регионах Великобритании. В пятницу, 2 мая, ожидается небольшое похолодание до +24 °С. В субботу температура воздуха составит +19 °С.
Ранее Всемирная метеорологическая организация рассказала о трех рекордно жарких месяцах в 2025 году.