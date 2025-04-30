В Великобритании зафиксировали самый жаркий день в году

Также метеорологи сообщили, что сегодня, 30 апреля, на юге Англии температура воздуха может подняться до +27−28 °С. Специалисты связывают такие климатические условия с глобальным потеплением. По мнению экспертов, в целом апрель может стать самым теплым месяцем в Великобритании за всю историю метеонаблюдений.