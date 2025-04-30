Штормовой арктический фронт двигается в Сибирь: что еще ждать россиянам от природы

Зона непогоды протянется от устья Енисея до верховий реки и отрогов Алтая и Саян. В северной части ожидается усиление ветра от 17 до 22 метров в секунду, а на юге поток может ускоряться до 20−25 метров в секунду и более. Об этом сообщают «Метеовести».