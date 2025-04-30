Штормовой арктический фронт двигается в Сибирь: что еще ждать россиянам от природы

Зона непогоды протянется от устья Енисея до верховий реки и отрогов Алтая и Саян. В северной части ожидается усиление ветра от 17 до 22 метров в секунду, а на юге поток может ускоряться до 20−25 метров в секунду и более. Об этом сообщают «Метеовести».
Предполагается, что ближе к вечеру порывы ветра станут слабее, а ночью прогнозируется штиль. Фронтальный раздел уйдет к верховьям Лены, где и будет разрушаться.
Тем временем в европейской части России жители испытывают влияние более теплых воздушных масс. В южной части региона температура воздуха сегодня составляет +16… +21 °С. В северной — из-за обилия облачности потепление слабее. В средней полосе сегодня прогреется до +11… +16 °С. На уральских склонах и северо-западе страны столбики термометров покажут +6… +11 °С.
При этом на Урале в ближайшие дни будет наблюдаться постепенное повышение температуры. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до значений, близких к климатической норме, — +10… +13 °C. Также возможны продолжительные дожди.
В Центральной России ожидается увеличение количества осадков. Наиболее сильные дожди прогнозируются 1 мая. В Москве температура снизится с текущих +11 до +9 °C. Однако в перерывах между облаками будет появляться солнце, и в субботу и воскресенье воздух прогреется до +15… +16 °C, как и положено в начале последнего месяца весны.
Ранее москвичам рассказали о погоде в столице в первые выходные мая.