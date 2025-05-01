Эксперты предположили, что причиной блэкаута в Европе стала погода

28 апреля 2025 года около 12:30 по местному времени на Пиренейском полуострове произошло самое крупное за всю историю отключение электроэнергии. Сбой в разной степени затронул Испанию, Португалию, Францию, Андорру, Бельгию, досталось даже Гренландии. Из-за блэкаута оказалась парализована работа общественного транспорта и светофоров, движение поездов было практически остановлено. Аэропорт Лиссабона перестал принимать и отправлять рейсы. Не работала мобильная связь и интернет-провайдеры, многих людей пришлось эвакуировать из остановившихся лифтов и поездов метро. Жители затронутых сбоем стран скупали в супермаркетах свечи и бензиновые генераторы. Еще один товар, внезапно получивший широкий спрос, — радиоприемники, но они часто оказывались бесполезными, поскольку многие радиостанции тоже не работали, как и телеканалы. На устранение основных неисправностей ушло примерно пять часов, но света и связи еще долго не было во многих районах.