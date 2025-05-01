Пикник не на обочине: где можно жарить шашлыки в 2025 году и как это делать правильно

Ежегодно весной и летом одним из главных времяпрепровождений россиян становится приготовление шашлыков. Их жарят в лесах и парках, на собственных дачах и даже во дворах городских домов. Далеко не всегда при этом соблюдаются нормы законодательства, что в итоге может испортить все впечатление от пикника.

Источник: РИА "Новости"

О том, где можно жарить шашлыки и как делать это безопасно для своего здоровья, кошелька, а также окружающей среды, читайте в материале ТАСС.

Где можно разводить костер?

Для того чтобы приготовить шашлыки, в любом случае придется разжигать огонь. Правда времена, когда мясо жарили непосредственно на костре, уходят все глубже в прошлое. Сегодня купить мангал и шампуры (в том числе одноразовые) не представляет проблемы — это можно сделать практически в любом супермаркете.

Тем не менее прежде, чем выезжать на шашлыки, надо помнить о том, что огонь можно разводить не всегда и не везде.

Лесные пожары — такая же привычная деталь российского лета, как и поездка на шашлыки.

Особенно в некоторых регионах. Поэтому местные власти регулярно объявляют на вверенных им землях особый противопожарный режим. Так он уже был веден (а где-то и продлен) в ряде регионов страны.

Введение противопожарного режима в большинстве случаев означает, что разведение любого открытого огня частными лицами запрещено. Иногда запрет не распространяется на специальные «зоны барбекю» в городских парках, но об этом местная администрация должна выпустить официальное сообщение. К тому же такие площадки (и даже сами парки) существуют далеко не в каждом населенном пункте.

Впрочем, если особого режима в регионе нет, жечь костры и использовать мангалы все равно можно только на специально оборудованных участках в следующих локациях:

в лесу;

в муниципальных парках;

на дачах;

во дворах домов.

И во всех случаях необходимо соблюдать требования противопожарной безопасности.

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Как жарить шашлык в лесу

Чтобы с пользой и удовольствием провести время на природе (а под этим в большинстве случаев подразумевается как раз отдых у костра на лесной опушке или на берегу водоема), перед сборами необходимо удостовериться, что в вашей местности не введен запрет на посещение лесов. Это происходит как раз в период действия противопожарного режима.

А уже находясь в лесу, следует помнить, что с момента схода снега и до поздней осени запрещено использовать открытый огонь, в том числе костры, мангалы, жаровни и т. д. на следующих участках лесных массивов:

в хвойных молодняках;

на гарях;

на участках поврежденного леса;

на торфяниках;

в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков;

в местах с подсохшей травой;

под кронами деревьев.

Эти условия прописаны в постановлении правительства РФ «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах». За нарушение этих правил положен штраф. Какой именно штраф за разведение костра в лесу, будет рассказано ниже.

В других частях леса разводить костры можно. Но не на любой понравившейся поляне, а только на специальных площадках, которые отделены от основного массива противопожарной минерализованной (то есть очищенной от растительности и мусора) полосой шириной не менее 0,5 м.

В правилах розжига «классического» костра и «мангального» существуют определенные различия.

«Классический» костер следует разводить только в яме. Причем ее глубина должна быть минимум 30 см, а диаметр — не более 1 м. К мангалам подобных требований не предъявляется, они могут быть любого размера и формы.

Края ямы необходимо очистить от сухой травы и других горючих элементов. Кроме того, с собой нужно иметь лопату, чтобы в случае необходимости быстро забросать костер землей.

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Как жарить шашлык в парке

В отличие от дикой лесной природы современные городские парки сегодня представляют собой места гораздо более ухоженные и обустроенные. И площадки для пикников — одна из наиболее приметных деталей такого обустройства. Как правило, площадки представляют собой комплекс из нескольких отдельно стоящих беседок с навесами и мангалами, а также необходимыми противопожарными инструментами: ящиками с песком, ведрами, лопатами и т. п. В каждой такой беседке может разместиться компания из нескольких человек.

Однако очевидно, что любителей пикников на свежем воздухе, желающих воспользоваться подготовленной площадкой, чтобы приготовить и съесть жареное на углях мясо, намного больше, чем самих площадок. Поэтому просто прийти с семьей или с друзьями и самостоятельно занять беседку не получится — ее необходимо бронировать заранее, на определенное время, как правило три-четыре часа. А поскольку городские парки находятся в ведении муниципальных властей, то и способы бронирования власти устанавливают сами.

Например, в Москве запустили единую билетную онлайн-систему. Через нее теперь можно арендовать место для пикника в одном из московских парков.

Источник: РИА "Новости"

Как жарить шашлык на даче

Первые шашлыки в апреле-мае — также один из признаков открытия очередного дачного сезона. Обладателям загородных участков не обязательно бронировать городскую беседку или ломать голову, можно ли разводить костер именно в этой части леса. Вместо этого они отправляются на дачу.

Дачный участок — территория частная. Однако и на частной территории нельзя разводить костер в произвольном месте.

Минимальное расстояние между открытым огнем и любым дачным строением должно составлять 15 м. Если огонь разводится в железной бочке, допустимое расстояние сокращается до 7,5 м.

Это касается построек, расположенных не только на собственном участке, но и на соседских.

К мангалам предъявляются отдельные требования, причем более лояльные, чем к обычному костру, — их можно ставить на расстоянии минимум 5 м от постройки.

Нынешние ограничения были введены с 1 марта 2023 года. До этого они были намного жестче. Так, раньше минимальное расстояние от жилого строения до любого вида огня, как открытого так и закрытого, равнялось 50 м. Такое расстояние практически исключало возможность легально разводить огонь на большинстве дачных участков, ведь подавляющая их часть ограничена площадью 6−10 соток и к тому же окружена соседями.

Как жарить шашлык во дворе дома

Устроить барбекю можно и во дворе многоэтажного дома. Однако если просто встать около подъезда с мангалом или развести костер под окнами первого этажа, скорее всего, соседи вызовут полицию и будут правы. На крыше многоэтажки или даже на балконе собственной квартиры устраивать импровизированную шашлычную также категорически нельзя.

Готовить шашлыки во дворе можно, только если он оборудован специальной площадкой.

На площадке должен быть установлен стационарный мангал, а около нее — ящик с песком, урна для мусора и информационный щит с правилами ее безопасного использования. Также желательно, чтобы площадка была дополнена навесом из несгораемого материала, который давал бы тень от прямых солнечных лучей и защищал бы от дождя, если погода вдруг испортится. Создать такую площадку может управляющая домом компания по собственной инициативе или выполняя просьбы местных жителей.

Какое наказание предусмотрено за нарушение правил?

Государством установлено два вида ответственности за несоблюдение противопожарных требований во время пикника:

административная;

уголовная.

В большинстве случаев вопросы нарушения пожарной безопасности в лесах или других местах регулируются статьями Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушителю может быть вынесено предупреждение или выписан штраф за костер в неположенном месте. А если речь идет о компании, то к ответственности могут быть привлечены все ее участники.

Если костер разведен не в лесу, штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. А если это произошло во время действия особого противопожарного режима, то от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Штраф за костер в лесу может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а если это случилось в так называемом лесопарковом зеленом поясе (например на территории, примыкающей к озеру, реке, пруду или другому водоему, или в парке) — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Если же в результате несоблюдения правил лес загорелся, виновнику пожара будет выписан штраф от 50 тыс. до 60 тыс. рублей.

Впрочем, в некоторых случаях последствия оказываются более тяжелыми. Если во время лесного пожара пострадают люди, речь может пойти уже об уголовной ответственности нарушителя. Такая норма прописана в ст. 219 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью человека грозит лишением свободы на срок до трех лет. За гибель человека предусмотрено до пяти лет. А если погибло двое и больше людей — до семи лет заключения.

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Выводы

Жарить на свежем воздухе шашлыки и сосиски, печь в углях картошку или делать овощи гриль можно, только соблюдая правила пожарной безопасности и только на специально оборудованных для этого местах. Даже если это происходит на частном дачном участке или возле собственного загородного дома.

Перед разведением огня необходимо удостовериться, что возле будущего кострища нет легковоспламеняющихся предметов, в первую очередь деревянных (не считая, конечно, дров), или сухой травы, на которую могут упасть раскаленные угли или искры. Под рукой также должны быть подручные средства для тушения возможного возгорания: лопата или лист железа, вода или песок.

После окончания пикника необходимо прибрать за собой мусор, а угли залить водой или засыпать песком (землей) и убедиться, что огонь не разгорится вновь.

Несоблюдение этих правил грозит не только наказанием нарушителям, но в первую очередь непредсказуемыми последствиями в виде стихийных возгораний и пожаров, которые могут нанести вред как окружающей среде, так и самому человеку или его имуществу.

Евгений Мазин