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На Израиль обрушилась мощная песчаная буря: видео

На Израиль обрушилась сильная песчаная буря, когда ветры пронеслись по южным районам страны, снизив видимость почти до нуля.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +19°

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как огромное облако пыли окутало пустыню Негев и город Беэр-Шеву на юге Израиля, окрасив небо в янтарный цвет.

Местные СМИ сообщили, что песчаная буря достигла израильской военной базы в Негеве.