На Израиль обрушилась мощная песчаная буря: видео

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как огромное облако пыли окутало пустыню Негев и город Беэр-Шеву на юге Израиля, окрасив небо в янтарный цвет.
Местные СМИ сообщили, что песчаная буря достигла израильской военной базы в Негеве.
На Израиль обрушилась сильная песчаная буря, когда ветры пронеслись по южным районам страны, снизив видимость почти до нуля.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как огромное облако пыли окутало пустыню Негев и город Беэр-Шеву на юге Израиля, окрасив небо в янтарный цвет.
Местные СМИ сообщили, что песчаная буря достигла израильской военной базы в Негеве.