Снегопад прошел в Центральной России 1 мая

В Перми за 29 апреля прошел самый сильный снегопад XXI века. По данным метеорологов, за 12 часов в Губахе выпал 21 миллиметр снега, в Лысьве — 20 миллиметров. В Перми на городской метеостанции зафиксировали 22 миллиметра осадков (четыре миллиметра ночью и 18 миллиметров днем). Это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года, когда за сутки выпало 23 миллиметра.