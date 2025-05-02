В Подмосковье после снегопада без света остались 26 тыс. человек

В Московской области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что коснулось 26 тыс. человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Больше всего от непогоды пострадали северные и северо-западные округа, заявил он. Из-за циклона с мокрым снегом и ветром на проводах образовалась наледь, кроме того, минувшей ночью упало большое количество деревьев.
В Сергиевом Посаде без электричества остались 46 населенных пунктов с 5,5 тыс. жителями и отключены 11 котельных. В Дмитровском округе света нет в 47 населенных пунктов, 21 котельная отключена. В Талдоме «основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП», написал губернатор в своем телеграм-канале.
Последствия непогоды ликвидируют более 200 аварийных бригад коммунальных служб вместе с МЧС, они расчищают автомобильные и железные дороги.
Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на 2 мая. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за последние 36 часов выпало 70% от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ образовался снежный покров в 7 см, в Тушино — 2 см, МГУ — 10 см. В некоторых районах Подмосковья, особенно на севере, образовались сугробы до 15 см.
Дептранс Москвы предупредил о задержках наземного транспорта, а пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что движение затруднено на участках Савеловского направления. В Подмосковье убирают более 1,1 тыс. упавших деревьев на региональные дороги.
По прогнозу синоптика, в Москве снег растает в воскресенье, 4 мая, а в самых заснеженных районах области — к понедельнику. Днем 9 мая в столице ожидается дождь и до +13.