В Подмосковье после снегопада без света остались 26 тыс. человек

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на 2 мая. Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за последние 36 часов выпало 70% от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ образовался снежный покров в 7 см, в Тушино — 2 см, МГУ — 10 см. В некоторых районах Подмосковья, особенно на севере, образовались сугробы до 15 см.