Майский снегопад устроил «праздник»

«С утра проснулся, в доме электричества нет. Выглядываю на улицу: у меня во дворе такой хороший-хороший слой мокрого снега лежит, плюс он еще дальше падает. В общем, хорошо, что в кофеварке еще с вчера хоть холодный кофе оставался, попил, вышел. Выхожу из дома, буквально 100 метров от дома поперек дороги лежит упавшее дерево, благо, что небольшое. От него еще, именно со столба, сорваны провода. Никакой техники в помине не было. Дошел до железнодорожной станции “Щукинская”, там точно так же электричества нет, касса не работает, терминалы не работают, ж/д переезды все, начиная от Хотьково до Софрино, они все отключились. Не работают ни светофоры, ни шлагбаумы, ничего вообще. Электрички ходят с опозданиями».