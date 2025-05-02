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Мощное землетрясение произошло у берегов Чили и Аргентины

Мощное землетрясение произошло вблизи побережья Чили и Аргентины. Объявлена угроза цунами.

Сейчас в Ричмонде: +31° 8 м/с 36% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Life.ru

Чилийская национальная служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (ONEMI) выпустила предупреждение о цунами и распорядилась об эвакуации прибрежной зоны региона Магалленес в южной части страны. Данное решение было принято в связи с землетрясением магнитудой 7,5, эпицентр которого находился на глубине 10 километров.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, мощность землетрясения у берегов Аргентины составила 7,1 балла. Эпицентр находился в 285 км к юго-востоку от аргентинской Ушуаи (около 58 тысяч жителей) и в 511 км к юго-востоку от чилийского Пунта-Аренаса (около 117 тысяч жителей).

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 у берегов Стамбула. Землетрясение в районе Мраморного моря привело к массовым отказам от туров в Турцию среди россиян.