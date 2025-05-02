Мощное землетрясение произошло у берегов Чили и Аргентины

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, мощность землетрясения у берегов Аргентины составила 7,1 балла. Эпицентр находился в 285 км к юго-востоку от аргентинской Ушуаи (около 58 тысяч жителей) и в 511 км к юго-востоку от чилийского Пунта-Аренаса (около 117 тысяч жителей).