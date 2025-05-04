В пяти округах РФ прогнозируются сильные дожди

«На севере России, в Мурманской области в ближайшие дни ветер на побережье усилится до 27 м/с. В Республике Коми пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра составят до 22 м/с. В центре европейской России, прежде всего в Калужской и Московской, областях ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 15−17 м/с», — сказал он.