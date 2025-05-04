В пяти округах РФ прогнозируются сильные дожди

«На севере России, в Мурманской области в ближайшие дни ветер на побережье усилится до 27 м/с. В Республике Коми пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра составят до 22 м/с. В центре европейской России, прежде всего в Калужской и Московской, областях ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 15−17 м/с», — сказал он.
В Краснодарском крае и Ставрополье также пройдут интенсивные дожди в начале следующей недели. Однако температуры будут комфортными, на Черноморском побережье ночные температуры могут достигать плюс 11−13 градусов, дневные же значения составят 17−20 градусов тепла. Тем не менее в горных районах Крыма возможны ночные заморозки до минус 2 градусов.
Вильфанд добавил, что на юге Приволжского федерального округа ожидаются заморозки до минус 3 градусов.
В Сибирском федеральном округе, особенно в Тыве, прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В южных районах Хабаровского и Приморского краев также ожидаются интенсивные дожди.