Климатолог Киселев связал майские снегопады в России с изменением климата

И да, и нет. Когда я рассказываю людям, не разбирающимся в теме, о различиях погоды и климата, часто привожу такой пример. Представьте себе календарь на 30 лет. Каждый день вы аккуратно записываете данные: температура, направление и сила ветра, количество осадков и так далее. Когда вы заполните пятилетний период, вся эта информация будет отражать климат. А каждая отдельная страница — это погода. С данными о климате можно проводить анализ: вычислять средние и экстремальные значения, выявлять тенденции, определять, где и что растет, на какой территории и в какие периоды.