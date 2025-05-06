Климатолог Киселев связал майские снегопады в России с изменением климата

Майская погода в Центральной России второй год подряд удивляет своей непредсказуемостью. Этой весной после почти летней жары с температурой плюс 27 градусов ударило похолодание, на майских праздниках шел снег. Такой температурный контраст ждет москвичей и в ближайшие дни. Не исключается выпадение мокрого снега или снежной крупы. Год назад в столице также было снежно — автомобилисты откапывали свои машины 8 мая. О том, почему погода сошла с ума и будет ли так теперь всегда, «Лента.ру» спросила ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолога Андрея Киселева.
— Второй год подряд россияне наблюдают снег на майские праздники. Является ли такое явление аномальным для нашего региона?
— Нужно разделить сиюминутную ситуацию, которую прогнозируют синоптики, и климатическую составляющую. Я уже несколько раз нарушал их епархию, и, как следствие, они были очень недовольны.
Но о климате я готов говорить. Это не уникальное явление, такие ситуации случались и раньше. Помню, как в начале 1960-х годов меня, маленького ребенка, увезли с дачи из-за снега. Конечно, это аномалия, потому что в мае обычно не бывает снега.
— С чем это связано?
— Дело в изменении климата. Обычно люди связывают его с ростом температуры или глобальным потеплением. Но климат — это более широкое понятие. Потепление в России, например, это лишь часть изменений.
Климат меняется и в других аспектах. Это касается режима осадков и гидрологического цикла. Например, снегопады — это тоже проявление изменения климата. Воздушные массы в атмосфере и вода в океане также меняют свою динамику. В результате учащаются природно-погодные катаклизмы.
По данным Росгидромета, за первые два десятилетия XXI века в России в среднем происходило около 371 природного катаклизма в год. Речь идет о событиях, которые нанесли ущерб людям, экономике или и тому, и другому. То есть примерно каждый день в стране происходило что-то подобное.
Однако из-за масштабов России эти явления не всегда заметны для обычных граждан.
В прошлом году их число выросло до 493. Если сравнить с концом прошлого века, то количество неблагоприятных природных ситуаций увеличилось минимум в два раза.
— По сравнению с другими странами, в России природных катастроф меньше или больше?
— Наша страна неуникальна в этом отношении. По данным международных страховых агентств, за последние 45−50 лет число неблагоприятных погодных событий увеличилось более чем в три раза.
Главные причины такого роста — изменения в гидрологическом цикле и усиление метеорных нагрузок. Это включает в себя ливни, наводнения, засухи, штормы, ураганы, смерчи и торнадо. Все эти факторы в совокупности привели к значительному увеличению числа погодных катастроф.
— Может ли снег в мае указывать на то, что границы времен года смещаются? Лето, возможно, будет начинаться чуть позже?
— Нет, о похолодании говорить не приходится. Когда мы говорим о погоде на завтра или послезавтра, это прогноз синоптика. Вы его уже услышали, и завтра сможете оценить его точность. Климатический прогноз не может точно сказать, будет ли следующая зима теплой или следующий год дождливым. Речь идет о долгосрочных тенденциях. Например, климатолог может сказать, что в ближайшие 10−20 лет температура будет расти. Это не значит, что каждый год будет теплее предыдущего.
Возьмем, к примеру, последние два года — 2023-й и 2024-й. Они стали самыми теплыми за всю историю инструментальных наблюдений. До этого рекорд был установлен в 2016 году. Получается, что с 2016 по 2023 год температура была ниже рекордной. Таким образом, в долгосрочной и среднесрочной перспективе температура будет расти, но это не означает, что каждый год обязательно станет теплее предыдущего.
Вот о чем речь. В среднем эта тенденция сохранится, несмотря на все действия человека — как позитивные, так и не очень. Климатическая система инерционна, особенно из-за океана. Поэтому мгновенной реакции на наши шаги не будет. Отсюда следует, что текущий тренд повышения температуры сохранится.
— В каком регионе России больше всего природных катаклизмов?
— Сотрудники Главной геофизической обсерватории разработали индекс рисков. Он оценивает вероятность и влияние опасных гидрометеорологических явлений в зависимости от развития региона. Индекс варьируется от ноля до одного, где меньшее значение означает меньшую опасность.
Северо-западный регион России находится в нижней трети индекса, что говорит о его относительной безопасности. Центральный регион, включая Москву, имеет более высокие значения — от 0,67 до 1. Это указывает на большую подверженность неблагоприятным событиям.
Однако важно учитывать, что индекс также зависит от плотности населения и уровня развития промышленности в регионе. Центральный регион более густонаселен и экономически активен, что делает его более уязвимым к последствиям природных катаклизмов. Это приводит к более высокому ущербу для инфраструктуры и людей.
Таким образом, индекс показывает не только частоту и силу природных явлений, но и их влияние на регион. Например, на Крайнем Севере, где мало людей и слабо развита инфраструктура, даже сильные ветры могут не причинить значительного ущерба.
— Глобальное потепление приводит к тому, что погода «сходит с ума». Например, зима была теплой, а весна — прохладной. Можно ли сказать, что такая непредсказуемость сохранится и в будущем?
— Изменения климата действительно связаны с колебаниями температуры. Важно понимать, что годовые изменения средней температуры обычно менее значительны, чем колебания в отдельные месяцы или сезоны. Это объясняется статистически.
Если один сезон аномально теплый, другие сезоны могут частично компенсировать эту аномалию. Это нормально. Например, последние два сезона были теплее обычного, но несколько лет назад зима была аномально холодной, практически без осадков. Однако последующие годы частично компенсировали это за счет более обильных осадков.
— Вы говорите, что, например, если в этом году была засуха, то в следующем будет компенсация. В этом году много снега, а в следующем его может и не быть. Есть ли здесь какая-то закономерность?
И да, и нет. Когда я рассказываю людям, не разбирающимся в теме, о различиях погоды и климата, часто привожу такой пример. Представьте себе календарь на 30 лет. Каждый день вы аккуратно записываете данные: температура, направление и сила ветра, количество осадков и так далее. Когда вы заполните пятилетний период, вся эта информация будет отражать климат. А каждая отдельная страница — это погода. С данными о климате можно проводить анализ: вычислять средние и экстремальные значения, выявлять тенденции, определять, где и что растет, на какой территории и в какие периоды.
Если мы говорим о 30-летнем промежутке, то, конечно, если в какой-то год была аномалия, она, скорее всего, будет компенсирована в ближайшие годы. Обычно связь между прошлым сезоном и настоящим очень слабая. Никто не может достоверно сказать, что будет с климатом в следующем мае.
— Можно ли спрогнозировать, чего россиянам опасаться через 30−50 лет?
— Климатические модели строят различные сценарии будущего. Некоторые из них кажутся реалистичными, другие — нет. Эти модели основаны на современных знаниях о климате, включая взаимосвязи, реакции и физические законы.
Прогнозы на ближайшие десятилетия указывают на дальнейшее повышение температуры. Это может привести к серьезным последствиям. Таяние ледников, особенно в Антарктиде, вызовет подъем уровня мирового океана. Это угрожает не только малым государствам, но и низменным территориям, таким как Нидерланды и Санкт-Петербург.
На территории России около двух третей земель занимают многолетние мерзлоты. Их деградация может привести к разрушению зданий и инфраструктуры, поскольку они были построены без учета изменений грунта. Кроме того, таяние мерзлоты в северных морях может открыть Северный морской путь. Это потребует строительства новой береговой инфраструктуры, учитывая ненадежность грунта.
В многолетней мерзлоте содержатся значительные объемы углекислого газа и метана — двух главных парниковых газов. Их высвобождение в атмосферу ускорит глобальное потепление. Наконец, в многолетней мерзлоте находятся древние захоронения. При их обнажении могут возникнуть риски распространения заболеваний — как известных, так и новых.
Все эти факторы необходимо учитывать при планировании будущего. Важно отметить, что в Парижском соглашении по климату 2015 года говорится не только о борьбе с нежелательными последствиями глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Нужно также адаптироваться к текущим условиям и подготовиться к тем, что могут возникнуть в ближайшие годы.