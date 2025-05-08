Вильфанд предупредил о высоком классе пожароопасности в 10 регионах РФ

Вильфанд 7 мая сообщил, что повышение температуры в Московском регионе не ожидается до середины мая. Метеоролог уточнил, что сейчас наблюдается тенденция, что к середине мая дневная температура поднимется до +15 градусов. Он также добавил, что не стоит ожидать в мае такой же летней погоды, которая была в апреле.