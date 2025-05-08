Шквал, гроза и сильный дождь обрушатся на Самарскую область в ночь с 8 на 9 мая

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за непогоды. Ночью с 8 на 9 мая 2025 года в регионе ждут сильный дождь, грозу и шквал, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.
«Ночью 9 мая местами по Самарской области ожидаются сильный дождь, локально гроза, шквал 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В МЧС советуют поменьше выходить на улицу, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями и около линий электропередач.
Днем 9 мая в регионе обещают облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха будет в районе +12… +17 градусов.