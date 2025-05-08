Шквал, гроза и сильный дождь обрушатся на Самарскую область в ночь с 8 на 9 мая

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за непогоды. Ночью с 8 на 9 мая 2025 года в регионе ждут сильный дождь, грозу и шквал, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.