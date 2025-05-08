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Еще больше торнадо. Синоптик Тишковец рассказал, каким будет лето в Москве

Прошло сообщение об ожидаемых этим летом природных катаклизмах — торнадо и ураганах.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 65% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Известие весьма встревожило москвичей. Только этого нам еще и не хватало: не успели отойти от аномальных майских снегопадов, как впереди светит нечто еще более опасное и экзотическое.

Aif.ru обратился к ведущему специалисту центра погоды «Фобос» Евгению Тишковцу, чтобы выяснить, насколько эти прогнозы релевантны.

«Я тоже видел эти сообщения о торнадо, их сейчас зачем-то разгоняют по сетям, — отозвался Тишковец. — Это абсолютная чушь. Как можно предсказать торнадо за месяц, два? Максимум их можно предсказать за несколько часов. А заранее их никто в мире еще не научился прогнозировать. Такое специфическое это явление природы. Возникает практически мгновенно и так же исчезает».

Вообще, по словам метеоролога, торнадо несвойственны для средней полосы России. Нет, конечно, они иногда случались, даже были зафиксированы в древнерусских летописях, но все же в виде исключения, а не правила. То есть, например, до американского штата Канзас, который входит в «Аллею торнадо» и где смерчи случаются по несколько раз в день, Москве, мягко говоря, далеко.

«Однако каким бы редким ни было это природное явление, за последние 50 лет оно стало навещать столичный регион немного чаще, чем раньше, — отмечает Тишковец. — Это связано с общим потеплением климата. Но опять же, что нужно для возникновения смерча? Резкий перепад температур. А предстоящее лето, на мой взгляд, будет довольно умеренным».

Метеоролог говорит, что видел в СМИ прогнозы о том, что это лето будет аномально жарким, вплоть до 40 градусов тепла. По его словам, и это чушь, никаких предпосылок к таким аномалиям Тишковец не видит.

«Да, идет потепление климата, — соглашается синоптик. — Но в средней полосе именно зима оттягивает на себя этот эффект глобального потепления. Зимы становятся очень мягкими. А вот летние месяцы продолжают оставаться в пределах климатической нормы, ну может на градус, два повыше».

По словам Тишковца, ураганов в любом случае ожидать этим летом в Москве стоит. Потому что будут грозы, а любое грозовое облако несет опасность сильных порывов ветра, вплоть до ураганных. На буйство стихии мы еще насмотримся, но это будет наша привычная стихия, а не всякие экзотические явления природы.