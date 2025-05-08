Еще больше торнадо. Синоптик Тишковец рассказал, каким будет лето в Москве

Вообще, по словам метеоролога, торнадо несвойственны для средней полосы России. Нет, конечно, они иногда случались, даже были зафиксированы в древнерусских летописях, но все же в виде исключения, а не правила. То есть, например, до американского штата Канзас, который входит в «Аллею торнадо» и где смерчи случаются по несколько раз в день, Москве, мягко говоря, далеко.