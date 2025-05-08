Еще больше торнадо. Синоптик Тишковец рассказал, каким будет лето в Москве

Известие весьма встревожило москвичей. Только этого нам еще и не хватало: не успели отойти от аномальных майских снегопадов, как впереди светит нечто еще более опасное и экзотическое.
Aif.ru обратился к ведущему специалисту центра погоды «Фобос» Евгению Тишковцу, чтобы выяснить, насколько эти прогнозы релевантны.
Вообще, по словам метеоролога, торнадо несвойственны для средней полосы России. Нет, конечно, они иногда случались, даже были зафиксированы в древнерусских летописях, но все же в виде исключения, а не правила. То есть, например, до американского штата Канзас, который входит в «Аллею торнадо» и где смерчи случаются по несколько раз в день, Москве, мягко говоря, далеко.
«Однако каким бы редким ни было это природное явление, за последние 50 лет оно стало навещать столичный регион немного чаще, чем раньше, — отмечает Тишковец. — Это связано с общим потеплением климата. Но опять же, что нужно для возникновения смерча? Резкий перепад температур. А предстоящее лето, на мой взгляд, будет довольно умеренным».
Метеоролог говорит, что видел в СМИ прогнозы о том, что это лето будет аномально жарким, вплоть до 40 градусов тепла. По его словам, и это чушь, никаких предпосылок к таким аномалиям Тишковец не видит.
«Да, идет потепление климата, — соглашается синоптик. — Но в средней полосе именно зима оттягивает на себя этот эффект глобального потепления. Зимы становятся очень мягкими. А вот летние месяцы продолжают оставаться в пределах климатической нормы, ну может на градус, два повыше».
По словам Тишковца, ураганов в любом случае ожидать этим летом в Москве стоит. Потому что будут грозы, а любое грозовое облако несет опасность сильных порывов ветра, вплоть до ураганных. На буйство стихии мы еще насмотримся, но это будет наша привычная стихия, а не всякие экзотические явления природы.