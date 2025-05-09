Подводный вулкан готовится к извержению у побережья США

Аксиал находится на глубине на глубине 1410 метров, где две массивные тектонические плиты (Тихоокеанская и плита Хуан-де-Фука) постоянно расходятся, вызывая постоянное увеличение давления под поверхностью планеты, говорится в публикации.
Частота землетрясений здесь в последнее время резко возросла, поскольку вулкан «раздувается» все большим количеством магмы, что является признаком возможного извержения, отметили исследователи.
«В настоящее время происходит несколько сотен землетрясений в день», — уточнил морской геофизик и профессор Школы океанографии Вашингтонского университета Уильям Уилкок.
Извержение может произойти в этом году или в начале 2026-го. Люди на суше, вероятно, вообще его не заметят, добавили эксперты.
За последние 30 лет вулкан Аксиал извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах.
21 апреля сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Он имеет правильный конус с кратером диаметром около 700 метров. На склонах вулкана расположены 80 побочных кратеров. Ключевская сопка находится в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тыс. человек.