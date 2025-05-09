В Тихом океане просыпается вулкан Аксиал

Аксиал расположен в точке столкновения двух тектонических плит — Тихоокеанской и Хуан-де-Фука, которые медленно расходятся, создавая напряжение в земной коре. За последние 30 лет вулкан уже трижды извергался — в 1998, 2011 и 2015 годах. Судя по циклу, новый выброс — лишь вопрос времени.