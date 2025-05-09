В Тихом океане просыпается вулкан Аксиал

В 480 километрах от побережья Орегона, на дне Тихого океана, просыпается один из самых активных подводных вулканов планеты — Аксиал. На глубине 1410 метров под толщей воды гигантский природный котел начинает набирать силу, и ученые бьют тревогу: извержение может произойти уже в ближайшие месяцы.
По данным CNN, сейсмическая активность в районе вулкана резко возросла — сейчас фиксируются сотни землетрясений в день. Это означает, что магма поднимается вверх, вызывая «вздувание» вулкана — классический признак надвигающегося извержения.
Аксиал расположен в точке столкновения двух тектонических плит — Тихоокеанской и Хуан-де-Фука, которые медленно расходятся, создавая напряжение в земной коре. За последние 30 лет вулкан уже трижды извергался — в 1998, 2011 и 2015 годах. Судя по циклу, новый выброс — лишь вопрос времени.
К счастью, даже если извержение произойдет, люди на суше его не почувствуют: вулкан слишком глубоко. Но для ученых это событие станет редкой возможностью вживую понаблюдать за подводным извержением и собрать уникальные данные.