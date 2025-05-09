Синоптик Леус рассказал об использовании обрезанных карт для прогнозирования

Сведения о погоде с советских и зарубежных станций прекратились. Противники использовали шифры, часто меняющиеся. Карты с неполными данными — обрезанные карты — использовались для прогнозирования.
В крайне тяжелом 1942 году были предприняты попытки получить данные о погодных условиях на территории, оккупированной немецкими войсками. Среди партизан, действовавших в Белоруссии и Смоленской области, были люди, знакомые с методами метеорологических наблюдений и умеющие работать с приборами. Они добровольно становились метеорологами-наблюдателями. Собранные ими данные о погоде передавались по радио. Сводки с метеорологической информацией поступали в Центральный штаб партизанского движения в Москве, откуда данные направлялись по различным адресам: в штабы армий, авиацию дальнего действия и Центральный институт прогнозов.
Были созданы гидрометеорологические описания, справочники и методы прогнозов уровня рек и проходимости местности.
Прогнозы Гидрометслужбы помогали в крупных операциях. Например, прогноз нелетной погоды для немецкой авиации позволил провести парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Оценка проходимости снежного покрова способствовала контрнаступлению под Москвой и успешному наступлению Южного фронта.