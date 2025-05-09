Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными в непогоду

9 и 10 мая местами по Ростовской области пройдут дожди с грозами, а также усилится ветер. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям правила безопасности в непогоду.
— Нужно снизить скорость. Дорога во время дождя становится скользкой, поэтому не стоит слишком спешить;
— Увеличьте дистанцию, это позволит иметь запас времени для торможения;
— Используйте фары, чтобы улучшить видимость как для себя, так и для других участников движения;
— Осторожно проезжайте лужи. Лучше не тормозить. Избегайте резкого ускорения или торможения, так как это может привести к аквапланированию.