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Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными в непогоду

В Ростовской области водителям напомнили правила поведения на дороге в непогоду.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

9 и 10 мая местами по Ростовской области пройдут дожди с грозами, а также усилится ветер. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям правила безопасности в непогоду.

— Нужно снизить скорость. Дорога во время дождя становится скользкой, поэтому не стоит слишком спешить;

— Увеличьте дистанцию, это позволит иметь запас времени для торможения;

— Используйте фары, чтобы улучшить видимость как для себя, так и для других участников движения;

— Осторожно проезжайте лужи. Лучше не тормозить. Избегайте резкого ускорения или торможения, так как это может привести к аквапланированию.