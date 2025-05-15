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В Сибири в ближайшие дни прогнозируют до плюс 30 градусов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой до плюс 30 градусов в ближайшие дни ожидается в регионах Сибири. Такая ситуация обусловлена переносом теплых воздушных масс с Азии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Freepik

«Супержаркая погода в течение двух дней прогнозируется в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области температура будет достигать плюс 28−30 градусов, а в Алтайском крае — выше плюс 30, и на самом юге Алтая — тоже до плюс 35 градусов. И связано это с тем, что воздушные массы будут поступать из Туркменистана. А в Туркменистане просто потрясающая ситуация: дневные температуры около плюс 40, а ночные — выше 25», — сказал он.

Положительная аномалия температуры составит 10−12 градусов от нормы. Затем в субботу и воскресенье прогнозируется возвращение температуры к 20-градусным отметкам.