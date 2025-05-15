В Сибири в ближайшие дни прогнозируют до плюс 30 градусов

«Супержаркая погода в течение двух дней прогнозируется в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области температура будет достигать плюс 28−30 градусов, а в Алтайском крае — выше плюс 30, и на самом юге Алтая — тоже до плюс 35 градусов. И связано это с тем, что воздушные массы будут поступать из Туркменистана. А в Туркменистане просто потрясающая ситуация: дневные температуры около плюс 40, а ночные — выше 25», — сказал он.