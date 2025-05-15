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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Видео

В турецком городе Конья произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в соседних провинциях.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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В районе Кулу в Конье в 15:46 было произошло землетрясение магнитудой 5,2. TRT Haber сообщает, что эпицентр находился на глубине 18,73 километра, а толчки ощущались в соседних провинциях.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в настоящее время толчки прекратились. По его словам, специалисты Президентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями приступили к обследованию местности. «На данный момент нет никаких негативных обстоятельств. Я желаю нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, всего наилучшего», — добавил он.

Администрация губернатора Анкары, в которой ощущались толчки, также сообщила, что в ее аккаунте в социальных сетях не было сообщений о каких-либо последствиях землетрясения.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Греции.