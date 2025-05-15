В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Видео

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в настоящее время толчки прекратились. По его словам, специалисты Президентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями приступили к обследованию местности. «На данный момент нет никаких негативных обстоятельств. Я желаю нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, всего наилучшего», — добавил он.