В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, приведшими к заморозкам, установить на территории Воронежской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве», — говорится в документе.
Муниципалитетам рекомендовано предоставить в областное Министерство сельского хозяйства информацию о масштабах урона от заморозков к 30 мая.
По данным воронежских СМИ, в конце апреля и начале мая в регионе были зафиксированы заморозки с температурой до минус 8−10 градусов в низинах.
Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны.