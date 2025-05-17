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В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за майских заморозков, нанесших ущерб посевам, сообщается в указе губернатора Александра Гусева на официальном сайте правительства области.

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Источник: © РИА Новости

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, приведшими к заморозкам, установить на территории Воронежской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве», — говорится в документе.

Муниципалитетам рекомендовано предоставить в областное Министерство сельского хозяйства информацию о масштабах урона от заморозков к 30 мая.

По данным воронежских СМИ, в конце апреля и начале мая в регионе были зафиксированы заморозки с температурой до минус 8−10 градусов в низинах.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны.