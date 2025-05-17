В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что непогода в мае нынешнего года повлияла на урожай не в таком объеме, как в прошлом году, пока погибло чуть больше 100 тысяч гектаров посевов, и практически все они уже пересеяны.