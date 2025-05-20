Метеорологи спрогнозировали жаркое и засушливое лето 2025 года

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете. При этом в России глобальное потепление проходит быстрее, чем в среднем в мире. По словам синоптика, в умеренных широтах Евразии средняя температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. Вильфанд также уточнил, что в северных арктических широтах процесс потепления идет еще быстрее — в 3,5 раза, чем в среднем по миру.