Метеорологи спрогнозировали жаркое и засушливое лето 2025 года

Летом 2025 года по всей России ожидается необычайно жаркая погода, в некоторых регионах возможны засухи. Об этом РБК Life рассказали в пресс-службе «Яндекс Погоды».
По данным метеорологов, летние месяцы 2025 года окажутся на 2−3 ℃ жарче обычного. Высокие температуры прогнозируются во всех городах-миллионниках — от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Красноярска. В Краснодарском крае и Ростовской области лето 2025 года может побить температурные рекорды предыдущих десятилетий. А июль в этих регионах может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.
Этим летом рекордное тепло придет и в Арктику. Температура выше климатической нормы ожидается в акваториях Карского моря и моря Лаптевых, а также на побережье Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Якутии.
Более высокие показатели по сравнению с 2024 годом ожидаются и на Дальнем Востоке: на Чукотке, в Хабаровском крае, Магаданской области, на Камчатке, Сахалине.
Одновременно с этим количество осадков этим летом будет заметно ниже климатической нормы. Сухая погода ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, а также в Причерноморье, на Северном Кавказе, в Ставрополье, Крыму, во всех областях Центральной России и в большей части регионов Северо-Запада России.
Так, в Ростовской области может выпасть в три раза меньше осадков, чем обычно, — около 40 мм. В Центральной России прогнозируется в 1,5 раза меньше осадков, чем обычно. Похожая ситуация будет и в Санкт-Петербурге.
Июль будет аномально засушливым в большинстве регионов Поволжья и Прикамья. В Красноярске и Самаре засуха ожидается в июне. Сухая погода прогнозируется в Кемеровской области, на Алтае, в Хакасии, Тыве и на юге Красноярского края.
Зато в Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируются обильные осадки. Дожди пройдут на Камчатке, Курильских островах, в Амурской области, Забайкальском крае, на юге Хабаровского края и в части Бурятии.
Как ранее сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, за последние 50 лет зимняя температура в России увеличилась на 3 градуса. Наиболее быстрое потепление наблюдается в Арктике.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете. При этом в России глобальное потепление проходит быстрее, чем в среднем в мире. По словам синоптика, в умеренных широтах Евразии средняя температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по земному шару. Вильфанд также уточнил, что в северных арктических широтах процесс потепления идет еще быстрее — в 3,5 раза, чем в среднем по миру.