Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Второй регион России ввел режим ЧС из-за заморозков

Непогода наблюдается в Ростовской и Воронежской областях.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Викторина: что вы знаете о погодных приметах
Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 59% 758 мм рт. ст. +17°
Заснеженные окрестности села Клиновка в Крыму
Источник: РИА "Новости"

О ситуации в Ростовской области сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом написало издание RTVI. По словам Слюсаря, весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов и негативно повлияли на состояние посевов. Введение режима чрезвычайной ситуации даст аграриям возможность оформить страховые выплаты и компенсировать убытки.

На сегодня пострадало более 240 тысяч гектаров засеянных территорий. При этом общая площадь таких полей в Ростовской области составляет 4,9 миллиона гектаров.

Это второй регион, который вводит режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Ранее подобные меры приняли власти Воронежской области.