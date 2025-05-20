Второй регион России ввел режим ЧС из-за заморозков

О ситуации в Ростовской области сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Об этом написало издание RTVI. По словам Слюсаря, весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов и негативно повлияли на состояние посевов. Введение режима чрезвычайной ситуации даст аграриям возможность оформить страховые выплаты и компенсировать убытки.