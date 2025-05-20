Гидрометцентр: Европейскую часть РФ накрыла циклоническая депрессия

Сильный дождь сохранится во вторник, 20 мая, на большей части Приволжского округа. Очень сильный дождь с грозой и штормовым ветром до 27 метров в секунду настигнет Крым. Также во вторник на большей части Северо-Кавказского округа, с 20 мая по среду, 21 мая, в Краснодарском крае, Ростовской области ожидаются ветер с грозой.