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Гидрометцентр: Европейскую часть РФ накрыла циклоническая депрессия

Обширная циклоническая депрессия расположилась на всей Европейской части России вплоть до побережья Черного моря, сообщает Гидрометцентр.

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Источник: Freepik

Циклоны принесут с собой осадки — самые интенсивные прогнозируются на Средней Волге, в Предуралье и в Приазовье. Сильные дожди уже прошли в минувшие сутки в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областях, также в Чувашии, Татарстане и Ростовской области.

Сильный дождь сохранится во вторник, 20 мая, на большей части Приволжского округа. Очень сильный дождь с грозой и штормовым ветром до 27 метров в секунду настигнет Крым. Также во вторник на большей части Северо-Кавказского округа, с 20 мая по среду, 21 мая, в Краснодарском крае, Ростовской области ожидаются ветер с грозой.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что погода летом в столице окажется на 1−1,5 градуса теплее климатической нормы.