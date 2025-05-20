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Весенняя снежная буря обрушилась на российское село и попала на видео

Снежная буря обрушилась на село в Аян Хабаровском крае. Видео с сугробами опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

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Снегопад сопровождается сильным ветром. Местные жители ходят на улице в пуховиках. На кадрах сугробы высотой до окон первых этажей, также видно, что полностью заметено крыльцо и лестница к зданию. «Весна бушует, называется», — комментирует автор видео.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что зима и весна в 2025 году удивила россиян погодными аномалиями. Погода необычна в первую очередь своей изменчивостью. Так, среднемесячная температура в январе держалась выше нуля, впервые за всю историю метеонаблюдений. Снега не было в марте, зато он выпал в апреле и в мае.