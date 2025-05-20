Весенняя снежная буря обрушилась на российское село и попала на видео

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что зима и весна в 2025 году удивила россиян погодными аномалиями. Погода необычна в первую очередь своей изменчивостью. Так, среднемесячная температура в январе держалась выше нуля, впервые за всю историю метеонаблюдений. Снега не было в марте, зато он выпал в апреле и в мае.