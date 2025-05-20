В Крыму готовятся ввести режим угрозы ЧС из-за заморозков

«Мы сейчас ведем мониторинг, все будет зависеть от объемов (пострадавшего или погибшего урожая — ред). Если объем повреждений превысит 10−15%, будем для начала вводить угрозу ЧС. Если все повреждения подтверждаются — будем проводить работу по введению режима ЧС» , — сказал Кратюк, добавив, что введение режима угрозы ЧС готовится для нескольких пострадавших сельхозрегионов полуострова.