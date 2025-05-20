В Турции произошло землетрясение

Несколько толчков ощущались на западе города в 23.36 мск. Особой паники среди населения нет.
Оповещения сразу после толчков пришли и пользователям приложений на смартфонах.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр располагался в Мраморном море, напротив района Бююкчекмедже, магнитуда составила 4. Очаг залегал на глубине в 8 километров.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, повреждены более 4 тысяч зданий.