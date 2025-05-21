Вильфанд: температура выше нормы будет в 19 регионах РФ

Вильфанд пояснил, что в Сибири температура выше нормы на 5−9 градусов с 21 по 24 мая ожидается в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Температура будет в диапазоне плюс 26−33 градусов. При этом на северо-востоке Иркутской области возможны ночные заморозки до минус 7 градусов. В Красноярском крае, Тыве и Хакасии до конца недели температура будет выше 26 градусов.