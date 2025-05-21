Вильфанд: температура выше нормы будет в 19 регионах РФ

«Температура на 5−8 градусов выше нормы прогнозируется на выходных в регионах Северо-Западного федерального округа: Архангельской, Калининградской, Вологодской, Мурманской областях и Карелии. Температура в перечисленных субъектах составит плюс 21−25 градусов, в Мурманской области чуть пониже — плюс 17−19, но это намного выше нормы», — сказал он.
Вильфанд пояснил, что в Сибири температура выше нормы на 5−9 градусов с 21 по 24 мая ожидается в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Температура будет в диапазоне плюс 26−33 градусов. При этом на северо-востоке Иркутской области возможны ночные заморозки до минус 7 градусов. В Красноярском крае, Тыве и Хакасии до конца недели температура будет выше 26 градусов.
В Бурятии, Забайкальском крае и Якутии с 22 по 25 мая температура будет на 5−7 градусов выше нормы, в диапазоне плюс 26−32 градусов. Такие летние показатели связаны с «мощным» затоком тепла в регионах Дальнего Востока.