Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В США количество жертв торнадо превысило 30 человек

Атмосферные вихри обрушились на Верхний Средний Запад и Ближний Восток Соединенных Штатов. В стране — множество разрушений зданий и обрывов линий электропередач.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Викторина: что вы знаете о погодных приметах
Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°

Сильнее всего пострадал штат Кентукки, где погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщила газета USA Today. Еще семь жертв находились в Миссури. По словам губернатора Бешира, около 83 000 жителей остались без электричества по состоянию на утро субботы, 17 мая. В Вирджинии в результате падения деревьев умерли два человека.

Риску ужасной непогоды на минувших выходных также подверглись около 50 миллионов человек от Техаса до Нью-Йорка. В Сент-Луисе штата Миссури, где жертвами торнадо стали пятеро, повредились около пяти тысяч объектов недвижимости.

Сильный шторм, который накрыл территорию вокруг Сент-Луиса, вызвал торнадо в Индиане и Иллинойсе. В результате пострадали почтовое отделение округа Клир-Крик и несколько других зданий. Трансформаторы и линии электропередач непогода разбросала по улицам Блумингтона штата Индиана.

Ранее сильный град размером со сливу прошел во французской Тулузе.