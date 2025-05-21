В США количество жертв торнадо превысило 30 человек

Сильнее всего пострадал штат Кентукки, где погибли по меньшей мере 23 человека. Об этом сообщила газета USA Today. Еще семь жертв находились в Миссури. По словам губернатора Бешира, около 83 000 жителей остались без электричества по состоянию на утро субботы, 17 мая. В Вирджинии в результате падения деревьев умерли два человека.