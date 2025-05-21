В мире наблюдается резкое снижение количества меда

Каждый год со всего мира приходят сообщения о массовой гибели пчел. В 2000 году в России пчелиных семей насчитывалось 3,4 миллиона, а в 2021-м количество сократилось до 2,8 миллиона. Такая же ситуация фиксировалась в Италии, Китае, Соединенных Штатах и Великобритании. По сведениям Министерства сельского хозяйства США, за последние 10 лет сократилось в среднем на 225 граммов меда на одну колонию пчел.