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Синоптик рассказал о погоде в России в конце недели

На большей части страны выходные, 24 и 25 мая, окажутся теплыми. Однако повезет не всем регионам.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +15°
Две кружки на табуретке на фоне пары, которая лежит с поднятыми ногами на кровати
Источник: Freepik

Антициклон установит в центральных районах Русской равнины солнечную погоду с температурой воздуха до +27−28 °С вплоть до середины следующей недели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

«Высокое давление отпугнет облака и осадки и на востоке, и на юге. От Сыктывкара до Самары — +20… 25 градусов, в Крыму и на Кубани — выше 25 градусов, но все-таки пока не 30», — добавил Шувалов.

Однако погода в выходные испортит настроение жителей Западной Сибири. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске в субботу пройдет мокрый снег, а в ночь на воскресенье наступят заморозки. Осадки зимнего типа не исключаются и в Тюмени. В начале следующей недели снег также ожидается на Горном Алтае.

Ранее Вильфанд рассказал о приближении рекордных температур в 19 регионов России.