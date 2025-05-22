Синоптик рассказал о погоде в России в конце недели

Антициклон установит в центральных районах Русской равнины солнечную погоду с температурой воздуха до +27−28 °С вплоть до середины следующей недели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.
«Высокое давление отпугнет облака и осадки и на востоке, и на юге. От Сыктывкара до Самары — +20… 25 градусов, в Крыму и на Кубани — выше 25 градусов, но все-таки пока не 30», — добавил Шувалов.
Однако погода в выходные испортит настроение жителей Западной Сибири. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске в субботу пройдет мокрый снег, а в ночь на воскресенье наступят заморозки. Осадки зимнего типа не исключаются и в Тюмени. В начале следующей недели снег также ожидается на Горном Алтае.
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