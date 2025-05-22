Синоптик рассказал о погоде в России в конце недели

Однако погода в выходные испортит настроение жителей Западной Сибири. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске в субботу пройдет мокрый снег, а в ночь на воскресенье наступят заморозки. Осадки зимнего типа не исключаются и в Тюмени. В начале следующей недели снег также ожидается на Горном Алтае.