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Синоптик назвал чушью новости о невероятно жарком лете

Прогнозы о невероятно жарком лете в России не соответствуют действительности, средняя температура воздуха будет на 1−2 градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: Freepik

«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1−2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10−20%. Лето в средней полосе России будет хорошее!» — написал он в своем телеграм-канале.

Тишковец добавил, что в Москве уже закончился весенний сезон и наступило метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха стабильно превышает плюс 15 градусов. В ближайшие выходные — 24 и 25 мая — она может повыситься до плюс 25−28 градусов, что соответствует показателям июля.

«На следующей неделе будет также не по сезону, аномально тепло. В общем, натуральная макушка лета на финишной прямой холодного мая», — сказал Тишковец.

До этого в мае он рассказал, что июнь может начаться с температуры на уровне плюс 25−30 градусов.

Метеоролог напомнил, что в последние 30 лет весенний сезон сменялся на летний 26 мая.

20 мая в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили, что лето 2025 года в России будет необычайно жарким и засушливым. Так, во всех городах-миллионниках прогнозируются высокие температуры, а в Краснодарском крае и Ростовской области июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.