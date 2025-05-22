Синоптик назвал чушью новости о невероятно жарком лете

20 мая в пресс-службе «Яндекс Погоды» сообщили, что лето 2025 года в России будет необычайно жарким и засушливым. Так, во всех городах-миллионниках прогнозируются высокие температуры, а в Краснодарском крае и Ростовской области июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.