Синоптик назвал чушью новости о невероятно жарком лете

«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1−2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10−20%. Лето в средней полосе России будет хорошее!» — написал он в своем телеграм-канале.
Тишковец добавил, что в Москве уже закончился весенний сезон и наступило метеорологическое лето, то есть среднесуточная температура воздуха стабильно превышает плюс 15 градусов. В ближайшие выходные — 24 и 25 мая — она может повыситься до плюс 25−28 градусов, что соответствует показателям июля.
«На следующей неделе будет также не по сезону, аномально тепло. В общем, натуральная макушка лета на финишной прямой холодного мая», — сказал Тишковец.
До этого в мае он рассказал, что июнь может начаться с температуры на уровне плюс 25−30 градусов.