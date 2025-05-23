Роспотребнадзор снова признал пляжи Анапы непригодными для отдыха

Пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае вновь признали непригодными для использования. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Как отметила глава ведомства, продолжается еженедельный мониторинг, специалисты Роспотребнадзора каждый день берут пробы песка и воды на 150 пляжах.
А вот результаты проверки пляжей от Новороссийска до российской границы в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе показали соответствие санитарным нормам, добавила Попова. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор рассматривает всю территорию черноморского побережья «как зону особого контроля и мониторинга», чтобы «не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки».
10 мая Попова заявила, что открытие пляжей Анапы в летнем сезоне находится под вопросом и зависит от эффективности очистки прибрежных зон, а ранее власти признали непригодными для купания 150 пляжей Анапы и Темрюкского района из-за последствий разлива мазута в Керченском проливе. ЧП произошло в декабре 2024 года после аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около четырех тысяч тонн нефтепродуктов, ущерб экологии оценен в 84,9 миллиарда рублей. Роспотребнадзор продолжает мониторинг, окончательное решение зависит от результатов проверок.
В начале мая РБК Life провел в Анапе неделю, пообщался с местными жителями, волонтерами и спасательными службами. К тому моменту водолазы собрали около 624 тонн замазученного грунта. 6 мая волонтеры МЧС в разговоре с редакцией отметили, что занимаются уборкой новых выбросов, произошедших «около пяти дней назад» вследствие шторма, то есть примерно 1 мая. Основная часть мазута скрывается под верхним слоем песка. Волонтеры показали РБК Life процесс сбора лопатами замазученного песка, сосредоточенного примерно на глубине 30−40 сантиметров, в специальные мешки. В конце дня машины собирают их с пляжа и увозят на полигон.
Эксперты пока расходятся во мнении, чего ждать от грядущего летнего сезона в Анапе. Открытие многих отелей будет зависеть от решения Роспотребнадзора, потому что они заточены именно под пляжный отдых. Так называемые круглогодичные отели и не прекращали свою работу, а сезонные сдвинули открытие с начала мая на середину июня. Если ведомство и дальше оставит пляжи закрытыми, то и они не откроют свои двери.