Роспотребнадзор снова признал пляжи Анапы непригодными для отдыха

Эксперты пока расходятся во мнении, чего ждать от грядущего летнего сезона в Анапе. Открытие многих отелей будет зависеть от решения Роспотребнадзора, потому что они заточены именно под пляжный отдых. Так называемые круглогодичные отели и не прекращали свою работу, а сезонные сдвинули открытие с начала мая на середину июня. Если ведомство и дальше оставит пляжи закрытыми, то и они не откроют свои двери.