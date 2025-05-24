Вильфанд прогнозирует заморозки более чем в 10 регионах РФ

При этом в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, начиная с субботы, дневная температура составит около 20 градусов, а в понедельник значения не превысят 9−10 градусов тепла. «То есть за небольшое время на 20 градусов температура рухнет, естественно, и ночные температуры тоже. 27—28 мая в перечисленных регионах Сибири будут наблюдаться заморозки от 0 до минус 3 градусов», — заключил метеоролог.