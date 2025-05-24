Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд прогнозирует заморозки более чем в 10 регионах РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ночные заморозки от 0 до минус 3 градусов прогнозируются в ближайшие дни в более чем 10 российских регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погодный квиз! Знаете ли вы песни о погоде?
Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 32% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: Московский зоопарк

«В Кировской, Самарской, Оренбургской областях, Удмуртии, Башкортостане с 24 по 26 мая ночью ожидается понижение температуры до минус 1−3 градусов. Дневные температуры будут в диапазоне плюс 20−25 градусов. Такая ситуация обусловлена антициклональным режимом погоды», — сказал он.

Вильфанд пояснил, что в холодной части антициклона окажется Урал и юг Западной Сибири. Поэтому в ближайшие ночи в Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской областях прогнозируются заморозки в воздухе на поверхности почвы до минус 2 градусов.

При этом в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, начиная с субботы, дневная температура составит около 20 градусов, а в понедельник значения не превысят 9−10 градусов тепла. «То есть за небольшое время на 20 градусов температура рухнет, естественно, и ночные температуры тоже. 27—28 мая в перечисленных регионах Сибири будут наблюдаться заморозки от 0 до минус 3 градусов», — заключил метеоролог.