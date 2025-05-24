Вильфанд прогнозирует заморозки более чем в 10 регионах РФ

«В Кировской, Самарской, Оренбургской областях, Удмуртии, Башкортостане с 24 по 26 мая ночью ожидается понижение температуры до минус 1−3 градусов. Дневные температуры будут в диапазоне плюс 20−25 градусов. Такая ситуация обусловлена антициклональным режимом погоды», — сказал он.
Вильфанд пояснил, что в холодной части антициклона окажется Урал и юг Западной Сибири. Поэтому в ближайшие ночи в Свердловской, Челябинской, Пермской, Курганской областях прогнозируются заморозки в воздухе на поверхности почвы до минус 2 градусов.
При этом в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, начиная с субботы, дневная температура составит около 20 градусов, а в понедельник значения не превысят 9−10 градусов тепла. «То есть за небольшое время на 20 градусов температура рухнет, естественно, и ночные температуры тоже.