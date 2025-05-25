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В 17 регионах РФ прогнозируют температуру выше нормы на 5−12 градусов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Температура на 5−12 градусов выше климатических характеристик ожидается в ближайшие дни в 17 регионах РФ. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Во многих регионах Северо-Западного федерального округа температура превысит норму на 5−9 градусов. С 24 до 28 мая температура на юге Архангельской области составит плюс 25−28 градусов. Даже в Ненецком автономном округе, на побережье Баренцева моря, показатель будет в диапазоне плюс 17−19 градусов. На юге Коми — до плюс 26, в Вологодской области — плюс 25−27, и даже в Карелии плюс 22−27 градусов», — сказал он.

В Тверской области до вторника прогнозируется температура на 5−7 градусов выше нормы, она составит плюс 24−27 градусов, в Московской области — на 6 градусов, максимальная температура составит плюс 27−28 градусов. В Смоленской и Рязанской областях ожидается температура плюс 26−27 градусов, что на 6 градусов выше среднемноголетних значений.

По словам Вильфанда, в Красноярском крае и Хакасии в воскресенье температура будет на 6−10 градусов выше нормы, значения составят плюс 26−34 градусов, не исключены повышения до 35 градусов. В Иркутской области температура будет на 7−10 градусов выше нормы — до плюс 33 градусов, и даже на севере Сибири — на 6−9 градусов выше нормы, плюс 22−25 градусов.

На Дальнем Востоке, в Якутии 25—28 мая прогнозируется температура на 7−9 градусов выше нормы, значения составят плюс 25−28 градусов. В Забайкалье — на 7−12 градусов выше нормы, в диапазоне плюс 27−33 градуса, в Бурятии — до плюс 27−31. «В Амурской области будет повышаться температура и там будет увеличиваться класс пожарной опасности до четвертого, на 5−10 градусов температура будет выше нормы до середины следующей недели — от 26 до 33 градусов тепла. На Чукотке тоже повысится температура, она составит плюс 18−19 градусов, что на 7 единиц выше нормы», — подытожил Вильфанд.