В 17 регионах РФ прогнозируют температуру выше нормы на 5−12 градусов

«Во многих регионах Северо-Западного федерального округа температура превысит норму на 5−9 градусов. С 24 до 28 мая температура на юге Архангельской области составит плюс 25−28 градусов. Даже в Ненецком автономном округе, на побережье Баренцева моря, показатель будет в диапазоне плюс 17−19 градусов. На юге Коми — до плюс 26, в Вологодской области — плюс 25−27, и даже в Карелии плюс 22−27 градусов», — сказал он.
В Тверской области до вторника прогнозируется температура на 5−7 градусов выше нормы, она составит плюс 24−27 градусов, в Московской области — на 6 градусов, максимальная температура составит плюс 27−28 градусов. В Смоленской и Рязанской областях ожидается температура плюс 26−27 градусов, что на 6 градусов выше среднемноголетних значений.
По словам Вильфанда, в Красноярском крае и Хакасии в воскресенье температура будет на 6−10 градусов выше нормы, значения составят плюс 26−34 градусов, не исключены повышения до 35 градусов. В Иркутской области температура будет на 7−10 градусов выше нормы — до плюс 33 градусов, и даже на севере Сибири — на 6−9 градусов выше нормы, плюс 22−25 градусов.
На Дальнем Востоке, в Якутии