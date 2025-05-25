В 17 регионах РФ прогнозируют температуру выше нормы на 5−12 градусов

На Дальнем Востоке, в Якутии 25—28 мая прогнозируется температура на 7−9 градусов выше нормы, значения составят плюс 25−28 градусов. В Забайкалье — на 7−12 градусов выше нормы, в диапазоне плюс 27−33 градуса, в Бурятии — до плюс 27−31. «В Амурской области будет повышаться температура и там будет увеличиваться класс пожарной опасности до четвертого, на 5−10 градусов температура будет выше нормы до середины следующей недели — от 26 до 33 градусов тепла. На Чукотке тоже повысится температура, она составит плюс 18−19 градусов, что на 7 единиц выше нормы», — подытожил Вильфанд.