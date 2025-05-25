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В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Землетрясение произошло в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района Республики Алтай магнитудой 5,4. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

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«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска. В пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит, Акташ», — говорится в сообщении.

По данным дежурных служб Кош-Агачского, Улаганского районов, а также глав сельских поселений, погибших и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, социально-значимые объекты не пострадали.