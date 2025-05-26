Россияне столкнутся с четырехдневным геомагнитным штормом

Особое внимание нужно уделить питанию — оно не должно перегружать организм. На эти четыре дня стоит отказаться от алкоголя, кофеина и никотина. Кроме того, важно избегать стрессов. Не стоит игнорировать сигналы своего организма — в случае ухудшения самочувствия нужно незамедлительно обратиться к врачу.