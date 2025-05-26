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Россияне столкнутся с четырехдневным геомагнитным штормом

Конец мая 2025 года станет тяжелым испытанием для метеочувствительных людей. По предварительным данным, на Землю обрушится геомагнитный шторм, который продержится четыре дня. Предположительно, его могла спровоцировать солнечная вспышка максимальной категории X, которая произошла 25 мая.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: amic.ru

Прогнозируется, что с 28 по 31 мая произойдет шторм уровня 5 — не просто легкое возмущение, а умеренная буря, последствия которой ощутят многие люди. Специалисты отмечают, что самое тревожное — беспрецедентная продолжительность, которая продлится четыре дня без остановки.

Врачи в эти дни рекомендуют избегать серьезных физических нагрузок, избегать ситуаций, где требуется повышенная концентрация внимания.

Особое внимание нужно уделить питанию — оно не должно перегружать организм. На эти четыре дня стоит отказаться от алкоголя, кофеина и никотина. Кроме того, важно избегать стрессов. Не стоит игнорировать сигналы своего организма — в случае ухудшения самочувствия нужно незамедлительно обратиться к врачу.

К группе риска обычно относят людей старше 45 лет, пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, людей с сахарным диабетом и страдающих от психических расстройств, гипертоников и метеочувствительных.

Четыре дня непрерывной бури — большой стресс для организма. Длительное воздействие истощает адаптационные резервы организма, заставляя его работать на износ. Больше всего страдает нервная система, сердечно-сосудистая и гормональная системы. Продолжительная магнитная буря приводит к накоплению системного стресса.

Те люди, которые не относят себя к метеочувствительным, в эти дни могут почувствовать упадок сил, головные боли и общее недомогание.

Нельзя игнорировать эти знаки, поскольку можно спровоцировать обострение любых скрытых заболеваний.

Эксперты посоветовали заранее подготовиться к этому «марафону». Важно слушать свое тело, минимизировать риски, запастись лекарствами, если есть хронические заболевания, а также при любых серьезных проблемах обращаться к врачу, сообщает Life.ru.

В 2025 году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Об этом заявил инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров.