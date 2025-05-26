Россияне столкнутся с четырехдневным геомагнитным штормом

Прогнозируется, что с 28 по 31 мая произойдет шторм уровня 5 — не просто легкое возмущение, а умеренная буря, последствия которой ощутят многие люди. Специалисты отмечают, что самое тревожное — беспрецедентная продолжительность, которая продлится четыре дня без остановки.
Особое внимание нужно уделить питанию — оно не должно перегружать организм. На эти четыре дня стоит отказаться от алкоголя, кофеина и никотина. Кроме того, важно избегать стрессов. Не стоит игнорировать сигналы своего организма — в случае ухудшения самочувствия нужно незамедлительно обратиться к врачу.
К группе риска обычно относят людей старше 45 лет, пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, людей с сахарным диабетом и страдающих от психических расстройств, гипертоников и метеочувствительных.
Четыре дня непрерывной бури — большой стресс для организма. Длительное воздействие истощает адаптационные резервы организма, заставляя его работать на износ. Больше всего страдает нервная система, сердечно-сосудистая и гормональная системы. Продолжительная магнитная буря приводит к накоплению системного стресса.
Нельзя игнорировать эти знаки, поскольку можно спровоцировать обострение любых скрытых заболеваний.
Эксперты посоветовали заранее подготовиться к этому «марафону». Важно слушать свое тело, минимизировать риски, запастись лекарствами, если есть хронические заболевания, а также при любых серьезных проблемах обращаться к врачу, сообщает Life.ru.
В 2025 году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Об этом заявил инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров.