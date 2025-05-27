В Совфеде напомнили, когда из-за жары может быть сокращен рабочий день

Рабочий день необходимо сокращать, если в помещении без климатического оборудования температура поднимается выше 28,5 градуса, напомнила в беседе с ТАСС сенатор Наталия Косихина.
«Жаркая погода серьезно влияет на условия труда, особенно для тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без кондиционеров. Если в помещении без климатического оборудования температура поднимается выше 28,5 градуса, необходимо сокращать рабочий день — от одного до четырех часов в зависимости от жары. Для сотрудников, работающих на улице при температуре свыше 32,5 градуса, обязательны регулярные перерывы для отдыха в прохладном месте», — сообщила парламентарий.
Важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по поддержанию комфортной температуры в рабочих помещениях: оптимальным считается уровень 24−25 градусов при наличии кондиционера, сообщила Косихина.
Также нельзя забывать о правильном питьевом режиме. Руководителям организаций рекомендовано обеспечивать работников подсоленной водой, минеральной щелочной водой, молочными и витаминизированными напитками, отметила сенатор.