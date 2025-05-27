Несколько регионов засыпало снегом в конце мая. Фото и видео

В Кемеровской области утром 27 мая начались метели со скоростью ветра до 16 метров в секунду. При этом так же, как и на Алтае, в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности, так как в районах, где нет осадков, могут загореться сухая трава и лес.