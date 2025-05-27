Несколько регионов засыпало снегом в конце мая. Фото и видео

В Гидрометцентре заявили, что на сегодняшний день снег лежит на 35% территории страны, в то же время в этих регионах сохраняется высокий уровень пожароопасности, сообщает ТАСС.
Утром 27 мая жители Новосибирска пожаловались на резкое снижение температуры до +5°С, а уже к полудню город накрыла метель. Видео и фото непогоды появились в социальных сетях. На кадрах видно разгул стихии, а пользователи Сети говорят, что футболки и шорты пришлось поменять на шарфы, пуховики и шапки, так как несколько дней назад воздух прогревался до +18…+25°С.
По прогнозам, в Новосибирске потепление до +26°С ожидается в воскресенье, 1 июня.
Снегопад также прошел в Барнауле, столице Алтайского края. Температура воздуха там опустилась до +4°С. При этом до 30 мая в регионе действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. А с 27 по 29 мая жителей края предупредили о заморозках.
В Алтайском крае снегопады в ближайшие дни, скорее всего, не повторятся. Согласно прогнозам, в Барнауле к субботе, 31 мая, воздух прогреется до 23.
В Кемеровской области утром 27 мая начались метели со скоростью ветра до 16 метров в секунду. При этом так же, как и на Алтае, в регионе сохраняется высокий уровень пожароопасности, так как в районах, где нет осадков, могут загореться сухая трава и лес.
В Кемеровской области теплеть начнет с субботы, 31 мая. Прогнозируется до +17°С, а во вторник, 3 июня, столбики термометров поднимутся до +29°С.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в европейской части страны снег выпал только на северо-востоке. В Уральском регионе снежный покров отсутствует, за исключением некоторых южных районов.
По словам Вильфанда, в местах, где снег уже растаял, образовались обширные территории с четвертым классом пожарной опасности.