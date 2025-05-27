Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Конец жаре: синоптики рассказали, когда в Россию придет похолодание

Жара в центре и на юге России сохраняется. Однако уже начинает сказываться влияние циклонов, с ливнями и сильным ветром.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Погодный квиз! Знаете ли вы песни о погоде?
Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 100% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: Unsplash / CC0

Центральная и Южная Россия в конце мая находится под влиянием антициклона — в регионах наблюдается превышение климатической нормы на 5−7°С. В зоне антициклона сохраняется солнечная погода, однако по ее краям все чаще проявляется влияние атлантических циклонов. Об этом пишут «Метеовести».

Так, междуречье Волги и Дона останется в зоне шторма: ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, возможны пыльные бури — особенно вблизи Астраханской и Калмыцкой степи, где наблюдалось поднятие песка. Между тем, севернее, в зоне прохождения фронтов, непогода затронет Архангельскую область, где прогнозируются дожди и порывистый ветер.

Особенно обильные осадки пройдут в Карелии и на Кольском полуострове — местами выпадет до 30 миллиметров осадков за сутки, что составляет значительную часть майской нормы. Также дожди ожидаются в Псковской, Новгородской областях и на северо-востоке Коми.

На данный момент теплая воздушная масса охватывает огромную территорию от Сыктывкара до Краснодара и от Брянска до Оренбурга. Здесь температура днем достигает +25 °C и выше, что соответствует климатической норме июля.

В Мурманске до конца недели сохранится переменная облачность и температура до +16 °C. Однако в пятницу начнется похолодание, осадки усилятся, и дневной максимум упадет до +9…+10 °C.

В Краснодаре ливни продлятся до конца месяца. Ожидается, что за несколько дней там выпадет до 90 % месячной нормы осадков. Особенно дождливыми окажутся 28−30 мая. Столбики термометров опустятся с +25 °C до +19…+21 °C, но в выходные синоптики ожидают улучшения погоды.

В Москве до четверга, 29 мая, по-летнему тепло — +27…+28 °C при сухой и солнечной погоде. Однако к пятнице атмосферный фронт принесет грозы, а в выходные температура опустится до +20 °C. При этом также прогнозируется усиление ветра с порывами до 13−15 метров в секунду и грозы.

Ранее Вильфанд предупредил о жаре до +30 градусов в центре европейской России.