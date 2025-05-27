Конец жаре: синоптики рассказали, когда в Россию придет похолодание

В Москве до четверга, 29 мая, по-летнему тепло — +27…+28 °C при сухой и солнечной погоде. Однако к пятнице атмосферный фронт принесет грозы, а в выходные температура опустится до +20 °C. При этом также прогнозируется усиление ветра с порывами до 13−15 метров в секунду и грозы.