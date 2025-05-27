Конец жаре: синоптики рассказали, когда в Россию придет похолодание

Центральная и Южная Россия в конце мая находится под влиянием антициклона — в регионах наблюдается превышение климатической нормы на 5−7°С. В зоне антициклона сохраняется солнечная погода, однако по ее краям все чаще проявляется влияние атлантических циклонов. Об этом пишут «Метеовести».
Так, междуречье Волги и Дона останется в зоне шторма: ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, возможны пыльные бури — особенно вблизи Астраханской и Калмыцкой степи, где наблюдалось поднятие песка. Между тем, севернее, в зоне прохождения фронтов, непогода затронет Архангельскую область, где прогнозируются дожди и порывистый ветер.
Особенно обильные осадки пройдут в Карелии и на Кольском полуострове — местами выпадет до 30 миллиметров осадков за сутки, что составляет значительную часть майской нормы. Также дожди ожидаются в Псковской, Новгородской областях и на северо-востоке Коми.
На данный момент теплая воздушная масса охватывает огромную территорию от Сыктывкара до Краснодара и от Брянска до Оренбурга. Здесь температура днем достигает +25 °C и выше, что соответствует климатической норме июля.
В Мурманске до конца недели сохранится переменная облачность и температура до +16 °C. Однако в пятницу начнется похолодание, осадки усилятся, и дневной максимум упадет до +9…+10 °C.
В Краснодаре ливни продлятся до конца месяца. Ожидается, что за несколько дней там выпадет до 90 % месячной нормы осадков. Особенно дождливыми окажутся
В Москве до четверга, 29 мая, по-летнему тепло — +27…+28 °C при сухой и солнечной погоде. Однако к пятнице атмосферный фронт принесет грозы, а в выходные температура опустится до +20 °C. При этом также прогнозируется усиление ветра с порывами до 13−15 метров в секунду и грозы.
Ранее Вильфанд предупредил о жаре до +30 градусов в центре европейской России.