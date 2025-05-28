Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Россиянам рассказали об «очень теплой» погоде в последние дни мая

До конца месяца почти на всей европейской территории России ожидается температура выше климатической нормы.

Погодный квиз! Знаете ли вы песни о погоде?
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

До конца месяца почти на всей европейской территории России ожидается температура выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном округе — в Архангельской, Вологодской областях и республике Коми — прогнозируется 24−30°C.

«Даже в Карелии температура будет на 7 выше нормы — до + 26, а в Мурманской области 28—30 мая значения будут на 8−9°C выше нормы — +20°C, что очень тепло для этого времени года», — отметил он.

Вильфанд добавил, что в Центральном федеральном округе термометр тоже покажет на 6−10°C выше нормы — от 25 до 31. На юге округа температура может подняться до 33. В Приволжском федеральном округе и на Урале температурный фон также превысит среднемноголетние значения на 7−9°C. А в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах будет 26−30°C и 25 соответственно.

Накануне врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что купальный сезон стоит открывать тогда, когда вода прогреется до 22, чтобы не навредить здоровью. При этом закаленные и физически активные люди могут находиться в воде и при температуре в районе 17, поскольку их сердечно-сосудистая система легче приспосабливается к подобным условиям.