Россиянам рассказали об «очень теплой» погоде в последние дни мая

До конца месяца почти на всей европейской территории России ожидается температура выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в Северо-Западном федеральном округе — в Архангельской, Вологодской областях и республике Коми — прогнозируется 24−30°C.
«Даже в Карелии температура будет на 7 выше нормы — до + 26, а в Мурманской области
Вильфанд добавил, что в Центральном федеральном округе термометр тоже покажет на 6−10°C выше нормы — от 25 до 31. На юге округа температура может подняться до 33. В Приволжском федеральном округе и на Урале температурный фон также превысит среднемноголетние значения на 7−9°C. А в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах будет 26−30°C и 25 соответственно.
Накануне врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что купальный сезон стоит открывать тогда, когда вода прогреется до 22, чтобы не навредить здоровью. При этом закаленные и физически активные люди могут находиться в воде и при температуре в районе 17, поскольку их сердечно-сосудистая система легче приспосабливается к подобным условиям.