Россиянам рассказали об «очень теплой» погоде в последние дни мая

Вильфанд добавил, что в Центральном федеральном округе термометр тоже покажет на 6−10°C выше нормы — от 25 до 31. На юге округа температура может подняться до 33. В Приволжском федеральном округе и на Урале температурный фон также превысит среднемноголетние значения на 7−9°C. А в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах будет 26−30°C и 25 соответственно.