Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Российские ученые рассказали, как пережить сезон тополиного пуха

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали, как избежать тяжелых последствий во время цветения тополей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Погодный квиз! Знаете ли вы песни о погоде?
Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 100% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

Тополиный пух — это семена дерева, окруженные целлюлозными волокнами, которые обладают высокой гигроскопичностью и летучестью. Благодаря этой структуре семена могут преодолевать большие расстояния и прорастать во влажной почве.

Количество пуха зависит от погоды: теплая и влажная весна способствует активному цветению. Кроме того, пух дают только женские особи тополей. Если в городе высаживают мужские гибриды, пуха меньше, но иногда деревья меняют пол из-за стресса или неправильной обрезки.

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, но его волокна собирают пыльцу растений: одуванчиков, амброзии, тимофеевки — споры грибов, выхлопные газы и другие аллергены. Это может спровоцировать ринит, конъюнктивит и даже обострение астмы.

Крупные пушинки раздражают слизистую носа даже у здоровых людей, вызывая чихание и зуд. Чтобы защититься, достаточно носить маску и очки. Аллергикам рекомендуется избегать прогулок в часы наибольшей активности тополей — с 10 до 12 утра и с 16 до 18 вечера.

По словам специалистов Пермского политеха, после возвращения с улицы рекомендуется принять душ и сменить одежду. В квартире нужно чаще делать влажную уборку, а также установить сетки на окна. Кондиционер с функцией очистки воздуха поможет снизить концентрацию аллергенов, но его фильтры необходимо регулярно чистить. В противном случае семена могут забить систему, повысив риск перегрева.

Кроме того, тополиный пух забивает радиатор автомобиля, что приводит к перегреву двигателя. Смешиваясь с пылью и влагой, он образует плотные пробки, мешающие охлаждению. Чистка радиатора — сложная процедура, требующая разбора передней части авто.

Кроме того, пух может засорить воздушный фильтр, снижая мощность двигателя и увеличивая расход топлива. Если система вентиляции салона забивается, ухудшается качество воздуха в машине, а стекла быстрее запотевают. Эксперты советуют владельцам автомобилей и кондиционеров своевременно проводить чистку, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.