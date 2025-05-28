Российские ученые рассказали, как пережить сезон тополиного пуха

По словам специалистов Пермского политеха, после возвращения с улицы рекомендуется принять душ и сменить одежду. В квартире нужно чаще делать влажную уборку, а также установить сетки на окна. Кондиционер с функцией очистки воздуха поможет снизить концентрацию аллергенов, но его фильтры необходимо регулярно чистить. В противном случае семена могут забить систему, повысив риск перегрева.