Российские ученые рассказали, как пережить сезон тополиного пуха

Тополиный пух — это семена дерева, окруженные целлюлозными волокнами, которые обладают высокой гигроскопичностью и летучестью. Благодаря этой структуре семена могут преодолевать большие расстояния и прорастать во влажной почве.
Количество пуха зависит от погоды: теплая и влажная весна способствует активному цветению. Кроме того, пух дают только женские особи тополей. Если в городе высаживают мужские гибриды, пуха меньше, но иногда деревья меняют пол из-за стресса или неправильной обрезки.
Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, но его волокна собирают пыльцу растений: одуванчиков, амброзии, тимофеевки — споры грибов, выхлопные газы и другие аллергены. Это может спровоцировать ринит, конъюнктивит и даже обострение астмы.
По словам специалистов Пермского политеха, после возвращения с улицы рекомендуется принять душ и сменить одежду. В квартире нужно чаще делать влажную уборку, а также установить сетки на окна. Кондиционер с функцией очистки воздуха поможет снизить концентрацию аллергенов, но его фильтры необходимо регулярно чистить. В противном случае семена могут забить систему, повысив риск перегрева.
Кроме того, тополиный пух забивает радиатор автомобиля, что приводит к перегреву двигателя. Смешиваясь с пылью и влагой, он образует плотные пробки, мешающие охлаждению. Чистка радиатора — сложная процедура, требующая разбора передней части авто.
Кроме того, пух может засорить воздушный фильтр, снижая мощность двигателя и увеличивая расход топлива. Если система вентиляции салона забивается, ухудшается качество воздуха в машине, а стекла быстрее запотевают. Эксперты советуют владельцам автомобилей и кондиционеров своевременно проводить чистку, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.