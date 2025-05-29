Оползень разрушил деревню Блаттен в Швейцарии: видео

Разрушилось или находится под слоем грязи и камней около 90% деревни. Об этом сообщила газета The Guardian.
По сведениям местных властей, в горах откололся кусок ледника Берч, что вызвало оползень. Обломки засыпали также русло реки Лонца — существует вероятность застоя воды.
В деревне частично или полностью разрушились здания. Стихия также нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. В результате катастрофы один человек пропал без вести. Больше о погибших или пострадавших не сообщалось. Около 300 жителей эвакуировали из Блаттена еще 19 мая, когда геологи предупредили о риске схода лавины из камней и льда.
Ранее из-за оползня в Китае без вести пропали более 30 человек.