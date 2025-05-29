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Оползень разрушил деревню Блаттен в Швейцарии: видео

Огромное облако льда и обломков накрыло европейский населенный пункт в Альпах, в кантоне Вале.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Разрушилось или находится под слоем грязи и камней около 90% деревни. Об этом сообщила газета The Guardian.

По сведениям местных властей, в горах откололся кусок ледника Берч, что вызвало оползень. Обломки засыпали также русло реки Лонца — существует вероятность застоя воды.

В деревне частично или полностью разрушились здания. Стихия также нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. В результате катастрофы один человек пропал без вести. Больше о погибших или пострадавших не сообщалось. Около 300 жителей эвакуировали из Блаттена еще 19 мая, когда геологи предупредили о риске схода лавины из камней и льда.

Ранее из-за оползня в Китае без вести пропали более 30 человек.