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Гидрометцентр рассказал о погоде в России 30 мая — 2 июня

Россию ожидает целый спектр неблагоприятных природных явлений — от ураганного ветра и сильных ливней до заморозков и аномальной жары.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Источник: Legion-Media

Европейскую часть страны зальют дожди с грозами и градом, сообщает Гидрометцентр, а на юг региона придет шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Урал и Сибирь местами охватит жара, которая сменится ночными заморозками. На Дальнем Востоке не обойдется без мокрого снега и штормовых ветров.

Какая погода ждет жителей регионов с 30 мая по 2 июня

На европейскую часть России атмосферные фронты принесут:

  • кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом;
  • шквалистый ветер до 15−20 метров в секунду, на юге — до 25 метров в секунду;
  • туман в ночные и утренние часы.

Также ожидается аномальная жара в центральных и северных регионах, таких как Архангельская, Вологодская, Ярославская, Ивановская, Костромская и Владимирская области.

На юге России и Северном Кавказе прогнозируются:

  • ливни, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду — Краснодарский край, кроме Сочи;
  • сильный дождь, гром с молнией, шаровидные осадки, пыльная буря при ветре до 20 метров в секунду — Калмыкия.

Аналогичные погодные условия ожидаются также в Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

На Южном Урале и в Западной Сибири антициклон приведет к жаре. Температура воздуха окажется на три-восемь градусов выше климатической нормы. Однако местами встретятся грозы и порывы ветра до 13−18 метров в секунду.

В Центральной и Северной Сибири из-за циклонов пройдут сильные дожди с грозами и молниями. Также ожидается мокрый снег на Таймыре. Ветер поднимется до 15−20 метров в секунду. Прогнозируются туманы по ночам и утрам.

Помимо прочего, в десяти местах возможны заморозки:

  • 30 мая до минус пяти градусов — в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Республике Алтай;
  • 30 мая — 1 июня до минус шести градусов — в Хакасии, Тыве, Иркутской области и Красноярском крае;
  • 1 июня — до минус четырех градусов — в Забайкалье.

На Дальнем Востоке в большинстве районов прогнозируются дожди 30 мая — 2 июня, а на севере региона — мокрый снег. Ливни с грозами и ветер до 15−20 метров в секунду ожидаются в южных субъектах.

На севере Якутии, побережье Чукотки порывы достигнут 25 метров в секунду, а на Сахалине, Камчатке и в Магаданской области окажется преимущественно сухо, местами возможны туманы.

Опасные погодные условия

Согласно прогнозам, настигнут семь регионов:

  • 30 мая в горах Ингушетии ветер поднимется до 22 метров в секунду;
  • 30—31 мая в Ленинградской и Псковской областях ожидаются сильные ливни и грозы;
  • 31 мая в Архангельской области порывы ветра достигнут 22 метров в секунду;
  • 31 мая — 1 июня в Республике Коми прогнозируются сильные дожди и ветер со скоростью 24 метра в секунду;
  • 30 мая в Луганской Народной Республике пройдут грозы, град и ливни;
  • 31 мая в Запорожской области синоптики прогнозируют сильный дождь и гром с молнией.

Пожароопасность

С 30 мая по 1 июня в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми, Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, на севере Северо-Кавказского федерального округа, в Челябинской и Курганской областях, Бурятии, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Магаданской областях и на востоке Якутии ожидается высокая — местами чрезвычайная — пожарная опасность.

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