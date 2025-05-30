Гидрометцентр рассказал о погоде в России 30 мая — 2 июня

Европейскую часть страны зальют дожди с грозами и градом, сообщает Гидрометцентр, а на юг региона придет шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Урал и Сибирь местами охватит жара, которая сменится ночными заморозками. На Дальнем Востоке не обойдется без мокрого снега и штормовых ветров.