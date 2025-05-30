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Магнитная буря 29−30 мая стала самой продолжительной за год

Магнитная буря 29—30 мая продлилась 27 часов, став самой продолжительной за год.

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Источник: amic.ru

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зарегистрированная 29—30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури, событие стало самым продолжительным более чем за год, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи по Москве 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной начиная с рекордных событий мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Ученые напомнили, что зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет.

Буря 29—30 мая стала третьей по продолжительности в идущем сейчас солнечном цикле. Кроме прошлогодней, она уступает событию 26—28 февраля 2023 года, продолжавшемуся 33 часа.

«На настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние). Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся», — добавили в лаборатории.