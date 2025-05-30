Магнитная буря 29−30 мая стала самой продолжительной за год

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зарегистрированная
«Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи по Москве 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов и стала самой длительной начиная с рекордных событий мая 2024 года», — говорится в сообщении.
Ученые напомнили, что зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет.
Буря
«На настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние). Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся», — добавили в лаборатории.