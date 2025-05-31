На Солнце произошел самый крупный за год выброс массы в сторону Земли

До этого в РАН сообщили, что прошедшая в период с 29 по 30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури. По данным специалистов, рекордные показатели в прошлом году наблюдались в течение 39 часов и достигли в пике высшего балла G5, чего не было на протяжении 20 лет.